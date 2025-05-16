Подмосковный дерматолог выявил признаки рака у женщины на медицинском форуме

Подмосковье приняло участие во всероссийском медицинском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Солнечногорская больница представила на выставке стенд о диспансеризации. В ходе мероприятия дерматолог Константин Михайлов выявил у одной из посетительниц онкологическую патологию.

В ходе выставки на стойку медучреждения обратилась женщина в возрасте 50 лет с жалобой на кожное высыпание в области щеки, которое не проходило в течение года. В ходе осмотра с использованием дерматоскопа врач выявил у нее признаки базалиомы.

«Базалиома или базальноклеточный рак — одно из самых распространенных онкологическим заболеваний кожи, в большинстве случаев это заболевание успешно побеждается с помощью современных методов лечения», — рассказал Константин Михайлов.

Пациентку направили на дополнительное обследование к онкологу.

Жителям напомнили, что вовремя выявить патологии помогают профосмотры и диспансеризация. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через Telegram-бот и интернет-портал «Здоровье».