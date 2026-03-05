Подмосковный аллерголог дал советы по выбору цветов на 8 Марта
При покупке букета к 8 Марта стоит учитывать не только внешний вид цветов, но и то, как они могут повлиять на самочувствие. Аллерголог клинико-диагностического центра «Ромашка» в Одинцове Александра Молочкова поделилась советами по выбору цветов.
Безопасный букет, по словам специалиста, не должен иметь резкого запаха и большого количества пыльцы. Оптимальный выбор — тюльпаны и нарциссы. Тюльпаны дают мало пыльцы, а нарциссы считаются гипоаллергенными и к тому же отлично подходят к весеннему настроению.
«С осторожностью стоит отнестись к гиацинтам — несмотря на красоту, их интенсивный запах может быть тяжелым, если есть сомнения в реакции на ароматы», — пояснила Александра Молочкова.
Хорошая альтернатива срезанным цветам — орхидея в горшке. У нее плотная пыльца, которая не летает в воздухе, поэтому риск сведен к минимуму.
Привычные розы вполне подходят для подарка, однако врач советует заранее обрезать шипы и убрать нижние листья, чтобы они не касались воды.
Некоторые цветы аллерголог рекомендует исключить из списка покупок.
Самыми коварными признаны лилии: их сильный, удушающий аромат способен вызвать головную боль и спазм дыхания даже у здорового человека, а яркая пыльца является мощнейшим аллергеном. В зоне риска также находятся хризантемы и герберы, относящиеся к семейству сложноцветных, — их легкая пыльца быстро распространяется по помещению.
Подсолнухи также обладают высокой аллергенностью, а ландыши в замкнутом пространстве квартиры могут показаться чересчур душистыми. Много пыльцы могут производить букеты из полевых трав, сухоцветов и злаков.
Александра Молочкова рекомендует не ставить цветы в спальне, а также призывает каждый день менять воду в вазе, чтобы в ней не размножались бактерии.
Лучшим презентом для женщины-аллергика станет живое растение в горшке. Оно долго будет радовать глаз и не навредит здоровью.