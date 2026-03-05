Подмосковный аллерголог дал советы по выбору цветов на 8 Марта

При покупке букета к 8 Марта стоит учитывать не только внешний вид цветов, но и то, как они могут повлиять на самочувствие. Аллерголог клинико-диагностического центра «Ромашка» в Одинцове Александра Молочкова поделилась советами по выбору цветов.

Безопасный букет, по словам специалиста, не должен иметь резкого запаха и большого количества пыльцы. Оптимальный выбор — тюльпаны и нарциссы. Тюльпаны дают мало пыльцы, а нарциссы считаются гипоаллергенными и к тому же отлично подходят к весеннему настроению.

«С осторожностью стоит отнестись к гиацинтам — несмотря на красоту, их интенсивный запах может быть тяжелым, если есть сомнения в реакции на ароматы», — пояснила Александра Молочкова.

Хорошая альтернатива срезанным цветам — орхидея в горшке. У нее плотная пыльца, которая не летает в воздухе, поэтому риск сведен к минимуму.

Привычные розы вполне подходят для подарка, однако врач советует заранее обрезать шипы и убрать нижние листья, чтобы они не касались воды.