Подмосковный алюминиевый завод модернизирует производство в Химках к 2025 году

Подмосковная компания, выпускающая конструкции из алюминия в Химках, модернизирует производство на средства льготного займа от Фонда развития промышленности Московской области. Предприятие закупит новое оборудование и наймет дополнительный персонал.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, инвестиции в модернизацию производства составляют порядка 20 миллионов рублей.

«ФРП Подмосковья одобрил компании заем в размере 10 миллионов рублей, что составляет около 50% от общей стоимости проекта. Средства направят на покупку и наладку оборудования. Модернизация завершится к 2025 году. Будет создано порядка 10 рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Она добавила, что компания сможет ежегодно выпускать 650 тысяч алюминиевых изделий.

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