Подмосковных журналистов пригласили на всероссийский конкурс семейных проектов

Фото: Торжественное открытие Года семьи в Подмосковье / Медиасток.рф

Фонд Андрея Первозванного напомнил о проведении конкурса материалов и социальных проектов на тему «Семья и будущее России-2025». К участию приглашают журналистов и представителей высших учебных заведений Московской области.

Оценивать работы будут в следующих номинациях: «Печатные средства массовой информации», «Радио», «Телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные проекты СМИ», «Научные работы», а также «Молодой журналист».

Для участия в конкурсе следует выбрать номинацию, подготовить от одного до трех материалов в зависимости от категории, заполнить анкету по ссылке и отправить ее до 25 июля.

Организаторы отметили, что каждый участник может подать неограниченное количество заявок, а также подчеркнули, что коллективные работы не принимаются.

Свыше 150 финалистов посетят трехдневную конференцию в Москве, а авторы лучших работ получат специальные награды и денежные призы.

Мероприятие проводят при поддержке ведущих образовательных и общественных организаций, включая факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и фонд «Истоки».