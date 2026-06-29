Подмосковных водителей пригласили пройти обучение управлению спецтехникой

Перед выходом на линию каждый водитель проходит обязательную программу адаптации, сочетающую теоретические занятия и практику. Принять участие в обучении могут кандидаты с водительским удостоверением категории С.

В рамках курса сотрудники знакомятся с устройством современной спецтехники, осваивают работу цифровых бортовых систем и телеметрии, изучают особенности маршрутов, а также требования охраны труда и безопасности.

Особое внимание уделяют практике управления различными видами техники. Под руководством опытных наставников водители учатся работать не только на стандартных мусоровозах, но и на бункеровозах, предназначенных для перевозки крупногабаритных контейнеров, ломовозах и универсальных мультилифтах.

Содержание программы регулярно обновляют с учетом изменений технических регламентов, дорожной обстановки и действующих требований к безопасности.

Сегодня «Учебная колонна» стала важной частью системы подготовки персонала «ЭкоЛайф». В компании подчеркивают, что инвестиции в профессиональное обучение сотрудников позволяют повышать качество услуг по обращению с отходами и создавать условия для профессионального роста специалистов.

Набор водителей и разнорабочих ведется на постоянной основе. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, социальные гарантии и комфортные условия работы.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что для решения кадрового вопроса в коммунальной сфере в регионе совместно с муниципалитетами проводят ежедневный мониторинг потребности в специалистах. По его словам, работников отрасли при необходимости обеспечивают общежитиями, предоставляют меры социальной поддержки и возможности для профессионального обучения.