Подмосковных учителей пригласили на бесплатный онлайн-курс по использованию ИИ

В Подмосковье началась запись на бесплатный курс повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Программа рассчитана на учителей с любым уровнем подготовки и длится 36 академических часов. Участники освоят создание учебных материалов (презентаций, видео, схем), научатся собирать цифровых помощников для проверки заданий и расшифровки аудио, а также узнают, как выявлять работы, написанные нейросетями.

Первый поток пройдет обучениес 25 сентября по 19 октября, второй – с 9 октября по 2 ноября, а третий – с 23 октября по 26 ноября.

После успешного завершения тестирования педагоги получат электронное удостоверение о повышении квалификации.

Для записи необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Подробности доступны на официальной странице программы.