Подмосковных ученых пригласили на национальный конкурс «Лидеры ИИ»

Открыт прием заявок на соискание Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что к участию приглашаются ученые, компании, а также представители региональных и муниципальных органов власти.
В этом году премия стала масштабнее: организаторы добавили новые номинации.
Особое внимание уделят как оригинальным разработкам, так и готовым решениям, которые можно адаптировать под нужды регионов и коммерческих предприятий. Отдельно отметят молодых ученых за значимые достижения в сфере развития искусственного интеллекта.
Регистрация доступна на официальном сайте премии. Церемония награждения состоится в рамках международной конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Организаторами выступают организация «Цифровая экономика» и Альянс в сфере искусственного интеллекта при содействии правительства России в соответствии с поручением президента Владимира Путина.
Велопробег пройдет в Серпухове 2 августа
ДТП-перевертыш произошло на Рижском шоссе в Москве
Совладелец Внукова Ванцев заявил о готовности инвестировать в Домодедово
После землетрясения в Северо-Курильске разрушены почти все печные трубы
Аварийный жилой дом снесут на Березовой улице в Волоколамске
Творческая мастерская Надежды Кустаревой в Серпухове отметила 5-летие
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте