Подмосковных туроператоров пригласили на конкурс «Больше, чем путешествие»

Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» пройдет с 18 августа по 20 декабря. В ней поучаствуют экскурсоводы и туроператоры, развивающие молодежный туризм.

Премия направлена на поддержку проектов в области молодежных и патриотических путешествий. Принять участие в конкурсе могут туроператоры, экскурсоводы, проводники, наставники и другие специалисты.

«Путешествия — это всегда больше, чем смена картинки за окном. Это встречи, открытия, новые идеи и люди, которые способны менять настоящее и создавать будущее», — отметил организаторы.

Особое внимание в этом году уделят номинации «Больше, чем регион», где оценят активность субъектов России в интегрирование осмысленных путешествий в молодежную повестку.

Победители получат знаки качества и признание на федеральном уровне.

Подать заявку на участие можно по ссылке.