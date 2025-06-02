Подмосковных студентов пригласили на соревнования по разработке компьютерных игр

С 13 по 15 июня в Москве пройдет сбор разработчиков образовательных игр по химии, биологии и физике. Студентов из Подмосковья пригласили принять участие в геймджеме.

На мероприятии ждут учащихся колледжей и младших курсов вузов. Организаторы обещают три дня интенсивной работы, новые знакомства и возможность создать проект, который поможет школьникам легче осваивать сложные науки.

Участникам предстоит за три дня разработать обучающую игру — мобильную или веб-версию. Главное требование — понятный и увлекательный контент, рассчитанный на детей от шести или 12 лет. В команды ждут программистов, 3D-моделлеров и дизайнеров.

Подать заявку можно до 10 июня на сайте.