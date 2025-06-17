Подмосковных старшеклассников пригласили на соревнование в сфере IT

Подмосковных школьников 10 и 11 классов пригласили на командное соревнование в сфере IT. Партнеры хакатона подготовят реальные задачи, а также тематические челленджи.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, для участников подготовят реальных задачи и междисциплинарные челленджи. Их создадут партнеры хакатона, а также лаборатория НИЯУ МИФИ. Задания будут на стыке физики, математики и искусственного интеллекта. Всего им предложат четыре задачи на выбор.

Соревнования пройдут на базе НИЯУ МИФИ 18 и 19 июля. Команда должна состоять из двух-четырех человек.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 10 июля по ссылке.