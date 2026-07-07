Подмосковных школьников пригласили на всероссийский конкурс «Зерно будущего»

Летние каникулы школьники могут посвятить не только отдыху, но и участию во всероссийском творческом конкурсе «Зерно будущего», организованном Россельхозбанком совместно с Фондом «Сколково». Проект предлагает детям и подросткам показать, как современные технологии и научные знания помогают развивать сельское хозяйство.

Принять участие могут школьники от семи до 17 лет как индивидуально, так и в составе команды до трех человек. Конкурс проходит в дистанционном формате на платформе «ВКонтакте». Участникам предлагают подготовить фотографии, коллажи или видеоролики, посвященные применению биологии, химии, физики, математики и других наук в агропромышленном комплексе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что прием конкурсных работ продлится до 26 июля. Имена победителей планируют объявить не позднее 11 сентября.

Подробные условия участия опубликованы на официальном сайте конкурса.