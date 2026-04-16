Подмосковных школьников пригласили на всероссийский конкурс видеоэссе

В Национальном центре «Россия» проводят прием заявок на второй сезон конкурса видеоэссе «Мечты о будущем». Проект нацелен на вовлечение школьников в науку, творчество и инновации, а также дает юным дарованиям шанс представить собственное видение будущего.

Организаторы продлили регистрацию: теперь это можно сделать вплоть до 27 апреля. Видеоролик разрешается прислать до 30 апреля.

Участвовать могут команды из трех человек. Предусмотрены две возрастные группы: младшая (12–15 лет) и старшая (16–18 лет).

Условия просты: нужно снять видеоэссе продолжительностью от одной до трех минут на один из четырех предложенных треков — «Наука объединяет», «Технологии и природа», «Будущее строится сегодня» или «Космос».

Ключевое требование — совместить в ролике ИИ-сгенерированный контент и живые кадры с участием всех членов команды. Готовую работу следует опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице, а затем прислать ссылку в личный кабинет на официальном сайте конкурса.

После проверки модераторами все видеоэссе поступят на суд жюри. В его состав войдут знаменитые писатели-фантасты, а также специалисты в сферах медиа, культуры, науки и технологий искусственного интеллекта. Оценивать работы будут по ряду параметров.

Имена победителей объявят 7 июня на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

За первое место вручат ноутбук, за второе — планшет, а за третье — смартфон. Кроме того, генеральный директор центра Наталья Виртуозова учредила специальный приз — поездку в один из филиалов Национального центра «Россия» для всей команды.