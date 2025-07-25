Подмосковных школьников пригласили на тренировочный этап олимпиады по ИИ

Тренировочный этап всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту продлится до 29 сентября. Проверить свои знания пригласили школьников из Подмосковья.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, тренировочная олимпиада поможет ребятам проверить свои знания перед основным состязанием. Участники получат практический опыт работы с современными технологиями и алгоритмами искусственного интеллекта, а также освоят методы анализа данных и многое другое.

Мероприятие организовали в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Он направлен на ускорение развития экономики на основе больших данных.

Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться по ссылке.