Подмосковных школьников пригласили на тренировочный этап олимпиады по ИИ

Тренировочный этап всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту продлится до 29 сентября. Проверить свои знания пригласили школьников из Подмосковья.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, тренировочная олимпиада поможет ребятам проверить свои знания перед основным состязанием. Участники получат практический опыт работы с современными технологиями и алгоритмами искусственного интеллекта, а также освоят методы анализа данных и многое другое.
Мероприятие организовали в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Он направлен на ускорение развития экономики на основе больших данных.
Для участия в олимпиаде нужно зарегистрироваться по ссылке.
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