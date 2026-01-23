Подмосковных школьников пригласили на онлайн-соревнование по использованию ИИ

Фото: Компьютерный класс в новой школе на 1050 учеников ЖК «Новое Пушкино» / Медиасток.рф

Подмосковных школьников от семи до 18 лет пригласили на онлайн-соревнование по использованию нейросетей. Оно продлится до 7 февраля и пройдет дистанционно.

Принять участие в хакатоне «Искусство будущего» могут школьники, которые хотят научиться уверенному использованию искусственного интеллекта. Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, пройти задания можно до 7 февраля.

В ходе соревнований ребята попробуют себя в роли сценариста, художника, режиссера и digital-создателя. Они научатся создавать изображения и видео с применением ИИ, продумывать сюжеты, собирать комиксы и реализовывать собственные проекты.

Авторы лучших работ получат подарки от организаторов.

Подать заявку на участие можно до 6 февраля по ссылке.