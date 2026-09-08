Подмосковных школьников пригласили на национальную технологическую олимпиаду

Учащиеся с восьмого по 11-й классы из Московской области смогут принять участие в Национальной технологической олимпиаде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

В рамках старшего трека участникам доступны 34 направления — от искусственного интеллекта и информационной безопасности до разработки мобильных игр и летающей робототехники. Организаторы выстроили систему подготовки так, чтобы отборочные этапы плавно подводили школьников к финалу, предоставляя все необходимые учебные материалы.

Соревнования делают упор на практику: задачи разрабатывают ведущие технические вузы и IT-компании. Важной частью процесса становится командное взаимодействие, где участники распределяют роли и учатся слаженной работе над общим проектом.

Заявки на участие принимают до 22 октября по ссылке.