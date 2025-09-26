Подмосковных школьников пригласили на курс по использованию ИИ

Академия искусственного интеллекта для школьников представила новый бесплатный онлайн-курс под названием «ИИ простыми словами». Образовательный проект создан для всех, кто хочет понять, как современные технологии могут быть полезны в повседневной жизни, а также освоить базовые навыки их применения.

Курс рассчитан как на школьников, так и на всех начинающих пользователей, желающих разобраться в работе умных систем.

В программу обучения входят вводное занятие и шесть полноценных уроков, в которых теоретическая часть сопровождается практическими заданиями и контрольными тестами.

Слушатели узнают, как устроены нейросети, научатся формулировать промпты и анализировать данные с помощью искусственного интеллекта. Особое внимание уделят тому, чтобы материал оставался понятным даже тем, кто раньше не сталкивался с информационными технологиями: сложные термины объясняют простым и доступным языком.

Записаться на курс и начать обучение можно на официальном сайте проекта.