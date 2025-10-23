Подмосковных школьников пригласили на конкурс по созданию ИИ-гида для музея

Академия искусственного интеллекта для школьников запустила всероссийский хакатон «Культурный компас». Участие в соревнованиях могут принять подростки в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из Подмосковья.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона отметили, что перед учащимися стоит задача по созданию интеллектуальной системы, призванной усовершенствовать цифровые ресурсы Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Им предстоит сделать видео- и аудиогиды, лекционные материалы и статьи более доступными и удобными для пользователей.

Соревнование предусматривает два направления для разных уровней подготовки: трек «Новички» предназначен для тех, кто только начинает знакомство с машинным обучением, а категория «Продвинутые» рассчитана на подростков, имеющих опыт участия в олимпиадах и профессиональных состязаниях.

Хакатон дает юным программистам возможность внести вклад в федеральный проект, применить свои знания в решении реальных задач, сформировать качественное портфолио для поступления в ведущие университеты, развить навыки командной работы и проектного мышления, а также побороться за денежные призы.

Получить дополнительную информацию о мероприятии и пройти регистрацию можно на официальном сайте хакатона.