Подмосковных школьников и студентов пригласили на бесплатные IT-курсы

Подмосковных школьников и студентов колледжей пригласили на бесплатные курсы по программированию «Код будущего. Искусственный интеллект». Они будут состоять из видеолекций и практических заданий, направленных на изучение нейросетей.

Курс могут пройти школьники с восьмого по 11-й классы, а также студенты колледжей, рассказали в региональном Мингосуправления.

В ходе обучения ребята изучат основы искусственного интеллекта, анализа данных и машинного обучения, а также научатся создавать чат-боты. Курс будет включать видеолекции, практические занятия и тесты.

Программа состоит из трех модулей, каждый из которых рассчитан на 18 часов. После сдачи итогового теста школьники и студенты получат сертификат.

Подать заявку на участие можно по ссылке. После проверки документов в личный кабинет направят ссылку на онлайн-платформу и инструкцию по авторизации.