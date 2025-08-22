Подмосковных разработчиков пригласили на конкурс технологических проектов

Школьников, студентов, педагогов и всех увлеченных технологиями пригласили на участие в новой премии RuCode, учрежденной организаторами одноименного всероссийского фестиваля. Проект ранее получил одну международную и четыре национальных награды.

Организаторы отметили, что премия нацелена на поддержку образовательных структур в освоении технологий искусственного интеллекта, создание профессионального сообщества для обмена опытом, развитие программ с учетом современных решений, а также поиск талантов среди молодых специалистов.

Для образовательных и научных организаций предусмотрены номинации «ИИ Альма-Матер», «ИТ-мануфактура», «Кузница ИИ талантов», «ИИ пространство». Студенты вузов, колледжей и техникумов смогут побороться за награду в категориях «Братство ИТ», а школьники представят свой «Проект будущего».

Для преподавателей и просветителей учреждены номинации «ИИ Инноватор» и «RuCode проводник», а для блогеров и экспертов — «ИИ гуру» и «Мастер генераций».

Прием заявок продлится до 30 сентября, отборочный тур и формирование шорт-листа — с 1 по 10 октября. С 11 по 20 октября пройдет народное голосование в категориях «ИИ Гуру» и «Мастер генераций». С 21 по 30 октября работу участников оценит экспертный совет.

«В этом году фестиваль пройдет под девизом: „Искусственный интеллект в пространстве науки и технологий“. RuCode традиционно становится площадкой, объединяющей энтузиастов, популяризаторов и профессионалов отрасли, привлекая талантливую молодежь, специалистов, ученых, студентов и преподавателей со всей России. Только в прошлом году во всех мероприятиях фестиваля приняли участие почти 400 тысяч человек», — рассказал руководитель программного комитета фестиваля и директор Высшей школы программной инженерии Московского физико-технического института Алексей Малеев.

Подать заявку могут все желающие на официальном сайте. Участие бесплатное.

Церемония награждения состоится 13 ноября в Москве.