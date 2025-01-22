Подмосковных производителей продуктов пригласили на международную выставку

Подмосковных предпринимателей в сфере пищевой промышленности пригласили на международную выставку «Продэкспо». Она пройдет с 3 по 7 февраля в Москве.

Принять участие в выставке продуктов питания могут производители-экспортеры в сфере АПК, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

Предприниматели представят продукты, деликатесы, здоровое питание, напитки и многое другое. Участники получат возможность продемонстрировать товары собственного производства потенциальным клиентам, а также расширить географию и договориться с закупщиками.

В рамках выставки также пройдут семинары, мастер-классы и конференции.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться можно по ссылке.