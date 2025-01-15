Подмосковных производителей продуктов пригласили на международную выставку в ОАЭ

Подмосковных фермеров пригласили на XXX Международную выставку продуктов питания Gulfood. Она пройдет с 17 по 21 февраля в ОАЭ.

Выставка состоится на площадке Всемирного торгового центра Дубая. Это одно из крупнейших событий отрасли, где представят продукцию от ведущих производителей продуктов питания.

Участники подготовят напитки, молочные продукты, масла и жиры, мясо и птицу, бобовые, злаки и крупы и многое другое. На площадке можно установить партнерство и заключить экспортные контракты.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ежегодно в экспозиции участвуют свыше пяти тысяч компаний со всего мира, а количество посетителей превышает 97 тысяч человек.