Подмосковных производителей пригласили поучаствовать в международных выставках

Минсельхозпрод региона пригласил подмосковных производителей принять участие в международных продовольственных выставках. Они пройдут в апреле в ряде дружественных стран.

Например, в столице Узбекистана с 8 по 10 апреля состоится выставка готовой продукции UzFood. Каждый год в ней участвуют ведущие производители и поставщики, а также дистрибьюторы пищевой промышленности.

В столице Саудовской Аравии с 13 по 15 апреля пройдет SaudiFood Manufacturing. Событие является центром закупки продуктов питания. Его участниками станут 550 экспонентов и 25 тысяч посетителей из 70 стран.

Международную выставку чая и кофе, производителей хлебобулочных изделий и десертов Cafe Show Vietnam проведут во Вьетнаме с 17 по 19 апреля. Кроме того, на ней представят изготовителей мороженого и пищевых ингредиентов.

Крупнейшую на африканском континенте международную сельскохозяйственную выставку организуют с 21 по 27 апреля в Марокко.

В последние дни апреля начнется Inagreentech в Индонезии, а также в Китае пройдет ANUFOOD China.

В Минсельхозпроде Подмосковья добавляют, больше информации об отраслевых мероприятиях компании могут получить в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО».