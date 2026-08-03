Подмосковных производителей пригласили на выставку Food Africa 2026 в Каир

С 7 по 10 декабря в Каире пройдет международная выставка продуктов питания и напитков Food Africa. Это крупнейшее отраслевое событие в Северной Африке, ежегодно собирающее ведущих производителей, дистрибьюторов, импортеров и ритейлеров со всего мира. Для подмосковных компаний это возможность выйти на быстрорастущие рынки Африки и Ближнего Востока.

На выставке предприятия смогут представить свою продукцию профессиональному сообществу, найти новых покупателей и партнеров из десятков государств. К участию приглашаются производители продуктов питания, напитков и поставщики технологических решений для пищевой промышленности.

Предприятиям компенсируют до 100% затрат на аренду выставочных площадей, возведение стендов, информационное продвижение и организационные расходы. Также действует софинансирование в размере 80% на доставку выставочных образцов. Крупные предприятия могут рассчитывать на 50% возмещения по этим статьям. Получить поддержку смогут организации, зарегистрированные в России и не имеющие просроченной налоговой задолженности.

Заявки принимаются до 9 августа через портал «Госуслуги ВЭД». Участникам необходимо самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы.