Подмосковных производителей пригласили на Конгресс индустрии детских товаров

Фото: Игрушки на полке в Шатурской детской поликлинике после ремонта / Медиасток.рф

С 20 по 22 апреля в Москве состоится Конгресс индустрии детских товаров. Принять участие во встрече могут и представители Подмосковья.

Организаторы ставят целью обсуждение потенциала отечественных производителей товаров для детей в контексте развития инфраструктуры детства.

Речь идет о сферах культуры, образования и соцподдержки, которые рассматривают как часть демографической и семейной политики. Участники намерены изучить вопросы сотрудничества государства и бизнеса, а также социальной сферы и промышленности.

Отдельно планируется обсудить вовлеченность регионов в развитие отрасли и выполнение собственных планов в этой области.

Учитывая значимость темы и задачу правительства по увеличению доли качественной отечественной продукции для детей на рынке, организаторы приглашают к участию производителей и представителей регионов.

Им предложили подумать над организацией собственных экспозиций. Они могут быть посвящены мерам поддержки семей с детьми, включая имущественные и социальные аспекты. В качестве примеров приводят обеспечение семей школьной и спортивной формой, создание детских комнат и пунктов проката, реализацию акции «подарок новорожденному», а также обустройство пространств для студенческих семей в университетах.

Ожидается, что в региональные делегации включат производителей, ориентированных на оснащение именно таких программ.

Также желающие смогут присоединиться к соглашению о межрегиональном взаимодействии в рамках кластерного подхода.

Более подробная информация представлена на официальном сайте конгресса.