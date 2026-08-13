Подмосковных производителей пригласили на форум «Дни ретейла» в Нижнем Новгороде

Форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Нижнем Новгороде» пройдет 27–28 августа 2026 года при поддержке Минпромторга России. Подмосковных производителей пригласили присоединиться к мероприятию.

Форум также объединит представителей органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков и отраслевых экспертов.

Участники обсудят изменения покупательского спроса, развитие торговых технологий и взаимодействие ритейлеров с производителями. В программу также войдут вопросы стрит-ритейла, складской инфраструктуры, ресторанного бизнеса и работы торговых сетей.

Первый день откроет аналитическая сессия о тенденциях потребительского рынка. Центральным событием станет пленарное заседание «Модель торговли: реальность без иллюзий», посвященное новым условиям работы отрасли и перспективным направлениям роста.

Практическую часть посвятят современным инструментам развития розницы и продвижению региональных товаров. Бесплатная регистрация и программа доступны на сайте форума.