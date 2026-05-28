Подмосковных производителей пригласили на форум для ритейлеров

С 22 по 25 июня в Центре международной торговли пройдет XII Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла». Это дно из крупнейших отраслевых мероприятий страны, посвященных развитию розничной торговли и потребительского рынка.

Площадка традиционно объединит представителей крупнейших торговых сетей, производителей, поставщиков технологий, логистических компаний и экспертов отрасли.

В этом году организаторы ожидают более восьми тысяч участников. На форум приедут представители свыше 500 компаний, включая ведущих игроков рынка.

Деловая программа форума включает более 130 тематических сессий. Главной темой станет поиск новых возможностей для развития российского бизнеса в условиях меняющегося рынка. Участники обсудят цифровизацию торговли, развитие маркетплейсов, логистику, клиентский сервис, вопросы безопасности, борьбу с контрафактом, а также современные тренды.

Помимо дискуссионной части, на площадке развернется масштабная выставка технологических решений и сервисов для ритейла. Компании представят новое оборудование, ИТ-разработки и инструменты для автоматизации бизнеса. Форум также станет местом для переговоров и поиска новых партнерств между производителями, поставщиками и торговыми сетями.

Традиционно в рамках мероприятия пройдет церемония вручения премии Retail Week Awards 2026, которой отмечают наиболее значимые проекты и инициативы в российской торговле.

Организаторами форума выступают Министерство промышленности и торговли, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла и компания Retail Event. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области пригласило представителей агропромышленного комплекса региона, производителей и поставщиков принять участие в форуме для расширения сотрудничества с крупнейшими торговыми сетями страны.

