Подмосковных производителей напитков пригласили на международную выставку

Представители пищевой индустрии Подмосковья, занятые в сфере производства напитков, могут представить свою продукцию и ознакомиться с новейшими отраслевыми решениями на международной выставке. Мероприятие «BeviTec» с 14 по 16 апреля соберет профессионалов в Красногорске.

Площадкой традиционно выступит первый павильон выставочного центра «Крокус Экспо». С момента своего основания в 2015 году выставка «BeviTec» зарекомендовала себя как одно из главных событий для производителей в России.

Экспозиция охватывает полный технологический цикл создания напитков: от подготовки сырья и ингредиентов до розлива и упаковки готовой продукции. На выставке представляют решения для выпуска широкого спектра товаров — от безалкогольных лимонадов, соков и молочных напитков до пива и вина.

В прошлом году тематика выставки расширилась за счет отдельного раздела, посвященного стеклянным бутылкам.

Организаторы делают акцент на поддержке отечественного производителя и стимуляции роста пищевой промышленности, что особенно актуально в контексте импортозамещения.

Деловая программа «BeviTec» в этом году обещает быть насыщенной. Выставка объединит на одной дискуссионной площадке технологов и пивоваров, виноделов и менеджеров по продажам, а также поставщиков сырья, ингредиентов и оборудования.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что мероприятие предоставляет участникам уникальные возможности. Речь идет не только о демонстрации инновационных разработок, но и о возможности использовать площадку для живого обсуждения тенденций развития индустрии и поиска деловых партнеров.

Ознакомиться с деталями участия и условиями посещения, а также найти всю необходимую контактную информацию можно на официальном портале.