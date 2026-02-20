Подмосковных производителей косметики пригласили на выставку в Китай

Подмосковных производителей приглашают на международную выставку China (Shanghai) International Beauty Expo. Мероприятие пройдет в Шанхае с 24 по 26 июня.

Выставка ежегодно собирает производителей, дистрибьюторов, ритейлеров и профессионалов со всего мира.

Участие открывает перед компаниями из Московской области возможность расширить географию поставок, познакомиться с актуальными тенденциями рынка и изучить новейшие технологии.

Площадка также позволяет укрепить деловые контакты и наладить обмен опытом с коллегами.

Экспозиция охватит ключевые направления: средства по уходу за кожей и волосами, декоративную косметику и парфюмерию, профессиональное оборудование для салонов, продукцию для ногтей и ресниц, медицинскую косметологию, а также оборудование, сырье и упаковку.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья берет на себя финансирование аренды выставочных площадей, регистрационных сборов и возведение коллективного регионального стенда.

Транспортные расходы и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Для включения в состав делегации необходимо подать заявку на официальном сайте фонда до 28 февраля.

С информацией о других международных мероприятиях для экспортеров можно ознакомиться по ссылке.

Предпринимателей в Подмосковье поддерживают в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Дополнительные сведения доступны на инвестпортале региона.