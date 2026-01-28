Подмосковных производителей детских товаров пригласили на профильную выставку

Стартовал прием заявок на участие в крупной выставке, которая пройдет в рамках Конгресса индустрии детских товаров в апреле 2026 года. Участие в ней могут принять подмосковные производители.

Экспозиция развернется в конгресс-центре Сеченовского университета в Москве. Организаторы ставят перед собой цель показать возможности российских производителей товаров для детей и поддержать деловую программу мероприятия, которая должна стимулировать спрос на продукцию.

К участию приглашают компании, которые производят детскую мебель, товары для самых маленьких, игры и игрушки, а также школьную и спортивную форму. Особенно ждут продукцию, которую можно использовать в социальных проектах: для оснащения комнат матери и ребенка, организации бесплатного проката, формирования подарочных наборов для новорожденных, а также в рамках различных региональных и федеральных программ.

Для производителей это уникальная возможность представить товары потенциальным заказчикам, наладить контакт с органами власти и институтами развития, а также поучаствовать в профильной деловой программе.