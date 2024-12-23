Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Дубае

Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку Gulfood. На ней представят продукты и напитки. Мероприятие пройдет в Дубае с 17 по 21 февраля.

Как рассказали в региональном Мининвесте, Gulfood - это крупнейшая выставка пищевой промышленности в мире. Ежегодно на ней собираются тысячи гостей из разных стран. Выставка охватит темы напитков, халяльных и органических продуктов, и также кухонным и упаковочным оборудованием и многое другое.

Участие подмосковных предпринимателей организует Фонд поддержки экспорта.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 28 декабря по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении новых инвесторов. Так, в 2025 году в регионе откроют пять новых индустриальных парков.