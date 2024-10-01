Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный курс по созданию франшизы

Бесплатная образовательная программа для предпринимателей пройдет в Москве с 7 по 10 октября. На нее пригласили подмосковных владельцев бизнеса, которые хотят создать франшизу.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, обучение проведет центр «Мой бизнес» совместно с компанией «Франчайзинг-Интеллект». Участника расскажут о том, как создать франшизу, рассчитать паушальный взнос и роялти, подготовиться к продаже и многом другом.

«Участники мероприятия узнают, как создать франшизу, обучить франчайзи, рассчитать паушальный взнос и роялти, сформировать структуру франчайзингового проекта, подготовиться к продаже франшизы с юридической точки зрения и защитить свой бренд», — рассказали в министерстве.

Своим опытом поделятся владельцы и руководители франчайзинговых сетей и федеральные эксперты. Спикерами станут соучредитель «Франчайзинг-Интеллект» Мария Кизима, основатель агентства Next Level Павел Бурцев и другие.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в открытии китайского бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске.

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