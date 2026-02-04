Подмосковных предпринимателей пригласили на агровыставку в Монголию

Подмосковные компании, которые хотят выйти на зарубежные рынки, в 2026 году могут представить свою продукцию на международных выставках. Содействие предприятиям оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

Предприниматели смогут поехать на крупные отраслевые мероприятия в Узбекистан, Египет, Китай, Казахстан и другие страны.

Фонд заранее составил список международных выставок. Для компаний из Московской области это означает реальную финансовую помощь. Организация берет на себя оплату аренды выставочных площадей, регистрационные взносы и создание общего стенда. Перелет и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Одним из ближайших мероприятий станет международная выставка Agro Expo 2026 Mongolia, которая пройдет с 3 по 5 апреля в Монголии пройдет. Это событие, ориентированное на агропромышленный сектор, даст компаниям возможность найти партнеров, клиентов и дистрибьюторов за пределами России.

Кроме выставок, предпринимателям Подмосковья предлагают и другие форматы поддержки. Компании могут поехать в международные бизнес-миссии.

Полный список мероприятий и формы подачи заявки доступны на сайте.

Поддержка экспортеров в регионе входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Подробную информацию о доступных мерах помощи можно найти на инвестиционном портале.