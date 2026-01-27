Подмосковных предпринимателей пригасили на вебинар об экспорте в Азербайджан

Подмосковных предпринимателей пригасили на бесплатный вебинар об экспорте в Азербайджан. На нем расскажут о том, как выйти на рынок государства и проанализировать спрос.

Вебинар «Час с торговым представителем РФ в Азербайджанской Республике» проведут для представителей малого и среднего бизнеса, которые хотят узнать больше о выходе на рынок Азербайджана. Участники встречи узнают о новых логистических коридорах, особенностях работы с валютами и новыми платежными механизмами, требованиях к сертификации и маркировке и трендах местного спроса.

Мероприятие пройдет 30 января в 10:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Предприниматели могут узнать больше о поддержке экспортеров — на сайте Фонда.