Подмосковных IT-специалистов пригласили на онлайн-соревнование по робототехнике

Подмосковных IT-специалистов пригласили на хакатон по робототехнике. Он пройдет с 18 по 22 февраля и позволит участникам проверить свои знания и умения.

Поучаствовать в хакатоне «Автономные дроны и бортовой ИИ» могут команды до четырех человек, которые владеют Linux и Python или C++. Организаторы обеспечат техническое оснащение и рабочее пространство.

Участникам предстоит разработать решения, которые позволят беспилотнику построить карту неизвестного помещения, преодолевать препятствия, и находить заданные объекты без использования спутниковых сигналов и внешних ориентиров.

«Конкурс станет отличной возможностью проверить практические знания и умения в области робототехники, программирования и искусственного интеллекта. Участники получат доступ к современным технологиям и оборудованию, улучшат компетенции в работе с платформой ROS 2, технологиями компьютерного зрения и машинного обучения», — отметили в подмосковном Мининвесте.

Зарегистрироваться на хакатон можно до 18 февраля на сайте мероприятия.