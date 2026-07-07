Подмосковных фотографов пригласили на конкурс «Русская цивилизация»

Фотографов Подмосковья пригласили на конкурс «Русская цивилизация». Он объединит творцов из разных стран, чтобы показать богатство и многообразие культуры.

В 2025 году на проект прислали свыше 19 тысяч работ более чем от 3,4 тысячи фотографов.

Главная цель проекта — укрепление межнациональных отношений и этнокультурному развитию народов России.

Участники могут проявить себя в семи номинациях, среди которых «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы» и другие.