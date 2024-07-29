Подмосковных фермеров пригласили на семинар об обязательной маркировке продукции

Фото: Медиасток.рф

Семинар об обязательной маркировке готовой молочной продукции проведут для подмосковных фермеров и сельхозпроизводителей. Он пройдет в онлайн-формате 5 августа.

Семинар проведут сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья и оператора «Честный знак». На нем расскажут об изменениях, которые вступят в силу 1 сентября.

На встречу пригласили фермерские хозяйства и сельхозпредприятия, зарегистрированные в Подмосковье. Им расскажут о том, как подготовиться к обязательной маркировке, о требованиях, сроках внедрения и мерах ответственности за несоблюдение правил.

«Через специальный штриховой код DataMatrix потребитель может узнать о продукции все с момента производства до прилавка и реализации. Все, что для этого потребуется, — это войти в мобильное приложение „Честный знак“ и навести камеру на специальный код», — добавили в министерстве.

Подать заявку на семинар можно по ссылке.

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