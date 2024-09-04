Подмосковных фермеров пригласили на обучение по программе повышения квалификации

Цикл лекций для подмосковных фермеров проведут на базе Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса по программе повышения квалификации. Дистанционные занятия стартуют 16 октября.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, обучение могут пройти фермеры, руководители и специалисты отделов сельского хозяйства районных администраций.

Слушатели узнают о внесении изменений в федеральный закон о КФХ, государственной поддержке малых форм хозяйствования, грантовой поддержке, семейных фермах, разработке бизнес-плана, налогообложении, выборе направления деятельности хозяйства и многое другое.

После окончания обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Узнать подробнее можно на сайте академии.

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