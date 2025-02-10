Подмосковных фермеров пригласили на курс повышения квалификации

Подмосковных фермеров пригласили на обучение по программе повышения квалификации «Создание и эффективное функционирование крестьянских хозяйств». Оно пройдет дистанционно на базе Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, занятия по программе начнутся 25 февраля.

Курс рассчитан на начинающих и действующих фермеров. Им расскажут о мерах господдержки, получении земельных участков по льготной программе, а также об основах бизнес-планирования. Они также узнают об обеспечении эпизоотической безопасности.

В конце обучения слушателя получат удостоверения о повышении квалификации.

Пройти курс могут фермеры, а также руководители и сотрудники организаций АПК. Узнать больше о программе можно по ссылке.