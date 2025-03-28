Подмосковных фермеров пригласили на курс повышения квалификации

Подмосковных фермеров пригласили на дистанционное обучение по программе повышения квалификации. Участники курса узнают об организации хозяйств и грантовых программах.

Курс начнется 24 апреля, его посвятят организации фермерских хозяйств и подготовке к участию в грантовых программах, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

Занятия будут проходить при участии специалистов МинсельхозРоссии, а также ученых НИИ и вузов.

Участники программы узнают об изменениях в законодательстве, которые связаны с созданием и деятельностью хозяйств, грантах «Агростартап», «Агротуризм», а также о поддержке семейных ферм и о многом другом. Эксперты расскажут о налогообложении, бизнес-планировании и учете.

После прохождения обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации.

Узнать больше о мерах поддержки фермеров можно по ссылке.