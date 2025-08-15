Подмосковных фермеров пригласили на конкурс «Наставничество»

Прием заявок на всероссийский конкурс «Наставничество» продлится до 10 октября. Принять в нем участие могут представители разных профессий, в том числе подмосковные аграрии.

Конкурс направлен на формирование базы лучших практик наставничества в разных сферах. На него пригласили специалистов в области АПК, образования, здравоохранения, культуры, спорта, соцзащиты и молодежной политики. Лучших выберут в четырех номинациях: «Наставничество на производстве», «Наставничество в сфере образования, воспитания и молодежной политики», «Наставничество в социальной сфере и общественной деятельности» и «Наставничество на службе».

Пройти конкурс можно дистанционно. Отборочный этап продлится с 11 октября о 10 ноября.

Подать заявку можно по ссылке. Победителей наградят в рамках чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге.