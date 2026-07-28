Подмосковных фермеров пригласили на гастрономический фестиваль «Вкусы России»

Подмосковные производители могут представить свои товары на гастрономическом фестивале «Вкусы России». Он пройдет на ВДНХ с 13 по 23 августа и соберет фермеров со всей страны.

Организованный Минсельхозом России фостиваль помогает локальным хозяйствам заявить о себе, укрепляет доверие к российским продуктам и открывает новые каналы сбыта. Гостей ждут ярмарка региональных брендов, ресторанный дворик, мастер-классы и концерт. Подмосковье традиционно готовит экспозицию для широкой аудитории. В прошлом году здесь участвовали восемь производителей, в том числе «Сыры Подмосковья», «Луховицкий кларий», «Истринский хлеб Победы», «Можайский топленый творог» и «Ивантеевские лимонады».

Кроме того, 5 и 6 сентября на Площади Согласия в Нальчике пройдет еще один гастрономический праздник. К участию приглашаются малые и микропредприятия, развивающие пищевое производство на сельских территориях. В региональном Минсельхозе подчеркивают, что подать заявку можно до 10 августа на официальном сайте вкусыроссииврегионах.рф.