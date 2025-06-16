Подмосковных фермеров пригласили на сырный фестиваль в Истре

Подмосковных фермеров пригласили на юбилейный гастрономический сырный фестиваль. Он продлится с 1 по 3 августа в деревне Дубровское под Истрой.

Регистрация на фестиваль будет открыта до 1 июля по ссылке. В нем могут поучаствовать фермеры, сыроделы, мастера народных промыслов, владельцы пасек, производители молочных продуктов, мяса, колбас и других товаров.

Вся продукция на фестивале должна быть произведена в России и представлять собой натуральные товары. Список участников опубликуют 8 июля.

В Минсельхозпроде Подмосковья напомнили, что в прошлом году за четыре дня фестиваля его посетили более 120 тысяч человек. В нем участвовали около 300 фермеров более чем из 50 регионов России.

«Значительная часть посетителей — это любители вкусной и качественной еды, а также ценители культурных мероприятий, которые пришли насладиться гастрономической программой и атмосферой праздника», — добавили в ведомстве.