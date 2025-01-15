Подмосковных фермеров пригласили на дистанционный курс повышения квалификации

Подмосковных фермеров пригласили на дистанционное обучение по программе повышения квалификации. Им расскажут о мерах господдержки, грантах, организации сельского туризма и налогообложении.

Курс повышения квалификации «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка фермеров» пройдет на базе Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса с 20 февраля, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Занятия будут проходить при участии специалистов департамента Минсельхоза РФ, АККОР, сотрудников НИИ и вузов.

«В рамках курса будут рассмотрены несколько тем, включая изменения в федеральные законы о создании и деятельности МФХ, грантовую поддержку, организацию сельского туризма, производство сельскохозяйственной продукции, налогообложение и другие вопросы», — пояснили в ведомстве.

Все участники получат удостоверения о повышении квалификации.

Подать заявку на обучение можно до 18 февраля. Подробнее — по ссылке.