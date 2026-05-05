Подмосковных экспортеров товаров АПК пригласили на отраслевые выставки в мае

Май станет насыщенным месяцем для российских компаний агропромышленного комплекса, ориентированных на экспорт: деловой календарь объединит международные форумы, профильные выставки и выездные бизнес-миссии, открывающие новые возможности для выхода на зарубежные рынки.

К участию в этих событиях приглашают и предприятия из Подмосковья.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, одним из ключевых мероприятий станет «КазаньФорум 2026», который пройдет с 12 по 17 мая на площадке «Казань Экспо». Форум традиционно рассматривают как важную точку взаимодействия со странами исламского мира.

В его рамках центр «Агроэкспорт» проведет тематическую дискуссию, посвященную продвижению российской халяльной продукции на внешние рынки.

Сотрудничество с азиатскими странами получит развитие на фестивале-ярмарке Российского экспортного центра «Сделано в России», который состоится в Китае в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки и одновременно с Российско-китайским ЭКСПО.

Параллельно предпринимателям предложат участие в бизнес-миссии Московского экспортного центра в Мексику, где основной акцент сделают на продвижении товаров повседневного спроса.

Значимым событием отрасли станет и выставка MAP Russia 2026, которая пройдет в Москве с 19 по 21 мая и объединит сразу несколько направлений.

В числе других площадок — форум «Менеджмент в деталях. Пищевая промышленность и АПК 2.0» в Великом Новгороде и Всероссийский зерновой форум в «Сириусе», где участники обсудят ключевые тренды, экспортные стратегии и международное сотрудничество.

Завершит месяц аграрная выставка «Золотая Нива» в Краснодарском крае — одна из крупнейших площадок, на которой формируются ориентиры развития агробизнеса на новый сезон.

Участие в таких мероприятиях дает компаниям возможность не только представить продукцию^ но и оценить перспективные направления развития и наладить контакты с партнерами. Для участия требуется регистрация.