Подмосковных экспортеров товаров АПК пригласили на отраслевые выставки в июне

Экспортеров агропромышленного комплекса Подмосковья пригласили к участию в серии ключевых отраслевых мероприятий июня. Они направлены на расширение международного сотрудничества и продвижение региональной продукции на внешних рынках.

В программу вошли крупные выставки, форумы и деловые миссии, объединяющие представителей бизнеса, науки и государственных структур.

В Казани уже состоялся форум Intekprom Diary 2026, посвященный молочной отрасли. На площадке обсудили вопросы формирования цен, качества продукции, конкуренции, экспортных возможностей и мер государственной поддержки.

С 9 по 11 июня в Минеральных Водах проходит международная выставка «Pro Яблоко — 2026», на которой представили современные технологии выращивания, хранения и реализации плодово-ягодной продукции.

На территории «Крокус Экспо» в Красногорске с 16 по 19 июня состоится 30-я международная выставка RosUpack, посвященная упаковочной индустрии. Участники поделятся инновационными решениями для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также для торговли и сферы общественного питания.

С 17 по 19 июня в Ростове-на-Дону пройдет международный форум, посвященный повышению эффективности производства и развитию экспортного потенциала пищевой отрасли, в рамках которого специалисты обменяются опытом и технологиями переработки сырья.

Завершит серию мероприятий деловая миссия российских экспортеров в Китай, запланированная на 24-26 июня. Ее организовал «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России.

Участие в международных отраслевых площадках остается одним из наиболее эффективных инструментов продвижения продукции подмосковных производителей.