Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Кореи

Предприниматели из Московской области могут бесплатно принять участие в онлайн-вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Республике Корея», который пройдет 13 августа в 10:00. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Мероприятие организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Оно будет полезно малому и среднему бизнесу, который интересуется выходом на рынок Южной Кореи.

Участникам расскажут о текущей экономической ситуации в Корее, об особенностях экспорта и импорта, о возможностях для развития бизнеса, а также о рисках и вызовах. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться до 11:00 8 августа по ссылке.

Напомним, Фонд поддержки ВЭД Московской области помогает экспортерам бесплатно или с частичным финансированием.