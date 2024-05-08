Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар об упаковке грузов | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 13:16 Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар об упаковке грузов Unsplash

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Подмосковных предприинмателей пригласили на бесплатный вебинар о правовом регуляровании порядка упаковки грузов. Он пройдет 16 мая при организации центра Фонда поддержки ВЭД.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, спикером мероприятия станет руководитель практики разрешения споров юридической компании Savina Legal Яганов Алихан. Он расскажет о вопросах упаковки грузов, распределении обязанностей и порядке разрешения споров.

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Встреча пройдет онлайн, зарегистрироваться как участник можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии нового логистического хаба между Московской областью, Казахстаном и Китаем.

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