Подмосковных экспортеров пригласили на международную выставку в Узбекистане

Предприятия агропромышленного комплекса Подмосковья приглашают принять участие в международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2026». Мероприятие пройдет с 1 по 3 апреля 2026 года в Ташкенте.

Участие в выставке даст подмосковным компаниям возможность представить свою продукцию на международной площадке, найти новых партнеров из Узбекистана и других стран, а также расширить рынки сбыта. Российский экспортный центр окажет поддержку участникам, поможет с организацией переговоров, сопровождением и частичным возмещением расходов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подать заявку на участие можно до 2 декабря через цифровую платформу «Мой экспорт». Там также размещена подробная информация об условиях регистрации и участия.