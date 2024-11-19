Подмосковных айтишников пригласили на донорскую акцию

Подмосковных IT-специалистов пригласили на донорскую акцию, которая пройдет со 2 по 7 декабря. Проект стартовал в 2020 году в Екатеринбурге и распространился по всей России.

Неделя IT-донора проходит дважды в год по инициативе ответственных компаний и сообщества специалистов. Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для участия в акции необходимо зарегистрироваться при помощи Telegram-бота, подготовиться к процедуре и посетить ближайшую станцию переливания крови.

Кроме того, жителям посоветовали ознакомиться с памяткой, где указаны противопоказания и рекомендации до и после донации.

Принять участие в акции также могут все желающие.

Узнать подробнее о проекте можно по ссылке.