Подмосковных аграриев пригласили на вебинар по развитию экспорта

Представителям агробизнеса Подмосковья, которые задумываются о выходе на международную арену или уже работают с зарубежными партнерами, предлагают расширить горизонты. Это можно сделать, посетив вебинар на тему «Аграрные горизонты: экспортный вектор развития».

Организаторами выступят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и учреждение «Агроэкспорт».

Участники смогут разобраться в тонкостях современного рынка, понять, куда выгоднее всего поставлять продукцию, а также узнать, какие механизмы работают на практике.

Встреча в онлайн-формате назначена на пятницу, 27 марта, старт запланирован на 11:00.

Организаторы приглашают присоединиться к вебинару руководителей компаний и специалистов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью в агропромышленных объединениях области.

Также он будет полезен представителям пищевой и перерабатывающей индустрии, которые только планируют начать экспортировать продукцию.

Для них проведут свежий анализ международных рынков, подробный разбор возможных препятствий и открывающихся перспектив, обзор действующих мер государственной поддержки и конкретные инструменты, помогающие продвигать отечественную продукцию за рубежом.

Участникам также дадут возможность напрямую пообщаться с экспертами, задать волнующие вопросы и получить практические советы.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо до 17:00 25 марта зарегистрироваться по ссылке.

Там же можно найти контактные данные организаторов, если возникнут уточняющие вопросы. Ссылка для входа на вебинар придет на электронную почту, указанную в заявке.