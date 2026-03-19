Подмосковных аграриев пригласили на вебинар по развитию экспорта
Представителям агробизнеса Подмосковья, которые задумываются о выходе на международную арену или уже работают с зарубежными партнерами, предлагают расширить горизонты. Это можно сделать, посетив вебинар на тему «Аграрные горизонты: экспортный вектор развития».
Организаторами выступят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья и учреждение «Агроэкспорт».
Участники смогут разобраться в тонкостях современного рынка, понять, куда выгоднее всего поставлять продукцию, а также узнать, какие механизмы работают на практике.
Встреча в онлайн-формате назначена на пятницу, 27 марта, старт запланирован на 11:00.
Организаторы приглашают присоединиться к вебинару руководителей компаний и специалистов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью в агропромышленных объединениях области.
Также он будет полезен представителям пищевой и перерабатывающей индустрии, которые только планируют начать экспортировать продукцию.
Для них проведут свежий анализ международных рынков, подробный разбор возможных препятствий и открывающихся перспектив, обзор действующих мер государственной поддержки и конкретные инструменты, помогающие продвигать отечественную продукцию за рубежом.
Участникам также дадут возможность напрямую пообщаться с экспертами, задать волнующие вопросы и получить практические советы.
Чтобы попасть на мероприятие, необходимо до 17:00 25 марта зарегистрироваться по ссылке.
Там же можно найти контактные данные организаторов, если возникнут уточняющие вопросы. Ссылка для входа на вебинар придет на электронную почту, указанную в заявке.